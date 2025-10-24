Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

НЕК "Укренерго" у суботу в окремих регіонах обмежуватиме електропостачання для населення та промисловості.

"Завтра, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Графіки погодинних відключень діятимуть з 7:00 до 23:00 – обсягом від 1 до 2 черг, графіки обмеження потужності для промспоживачів - з 08:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні НЕК в Телеграм у пʼятницю ввечері.

"Укренерго" вчергове наголосило, що причиною обмежень є масовані ракетно-дронові удари РФ по енергосистемі.

Як повідомлялося, графіки погодинних відключень, які застосовуються для населення, почали вводити після атаки РФ 22 жовтня. До цього, після атаки 10 жовтня почали обмежувати тільки промислових споживачів.