Інтерфакс-Україна
Події
18:03 24.10.2025

Двоповерховий автобус вперше вийде на київський маршрут на вихідних в тестовому режимі

2 хв читати
Двоповерховий автобус вперше вийде на київський маршрут на вихідних в тестовому режимі
Фото: https://kyivcity.gov.ua

Двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна, курсуватиме у тестовому режимі найближчими вихідними, 25 та 26 жовтня, на маршруті №57 "Авторинок – станція метро Академмістечко" з 9:43 до 18:53.

Як повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію комунального підприємства "Київпастранс", двоповерховий автобус виходить на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.

"Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі. Автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, 2 місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та 2 пандуси. Салон автобуса обладнаний панорамними вікнами, системою кондиціювання повітря, USB-портами для підзарядки гаджетів, системою автоматичної оплати проїзду, гучномовною системою оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах", - йдеться в повідомленні.

Автобусний маршрут №57 має довжину 24,41 км та час слідування 60-62 хвилини в один бік. І у вихідні, і в робочі дні на нього зазвичай виходить 5 автобусів, які курсують з інтервалом 20-40 хвилин. Маршрут проходить Кільцевою дорогою та її продовженням – вулицею Академіка Заболотного.

Як повідомлялося, Київ отримав від Берліна в якості гуманітарної допомоги чотири двоповерхові автобуси ще у грудні 2022 року. Вони були передані на баланс КП "Київпастранс", але відтоді ніколи не експлуатувалися. Передані різними містами Німеччини звичайні одноповерхові автобуси давно курсують українською столицею.

Київ за всю історію автобусного руху не мав досвіду експлуатації двоповерхової техніки на регулярних міських маршрутах, натомість віддаючи перевагу тривісним двосекційним машинам, але двоповерхові туристичні автобуси приватних перевізників до війни містом курсували.

Теги: #київ #автобус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 24.10.2025
Чоловік, що помер у розподільчому пункті у Києві, сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу" – заява ТЦК та СП та 71 ОЄБ ДШВ

Чоловік, що помер у розподільчому пункті у Києві, сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу" – заява ТЦК та СП та 71 ОЄБ ДШВ

14:47 24.10.2025
Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

14:36 23.10.2025
Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

13:51 23.10.2025
Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

08:06 23.10.2025
Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

00:29 23.10.2025
Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

00:20 23.10.2025
У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

23:31 22.10.2025
У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

21:47 22.10.2025
У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

20:12 22.10.2025
McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

ВАЖЛИВЕ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Укроборонпром поглиблює співпрацю з Rheinmetall в ремонті бойових машин - гендиректор

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 4 тис. осіб – Мінрозвитку

Єрмак обговорив с генсекретарем з нацбезпеки Японії ситуацію на фронті та атаки РФ по цивільним та інфраструктурі

Третій армійський корпус цілком знищив механізовану колону окупантів біля Ставків під Лиманом

Проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця 2025 року - Стефанчук

Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

Прокуратура уточнила кількість жертв атаки на Херсон – загинули дві жінки, а не три як повідомлялося раніше

Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

УЗ планує оголосити результатитендеру на вантажні електровози подвійного струму ще цього року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА