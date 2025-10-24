Двоповерховий автобус вперше вийде на київський маршрут на вихідних в тестовому режимі

Фото: https://kyivcity.gov.ua

Двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна, курсуватиме у тестовому режимі найближчими вихідними, 25 та 26 жовтня, на маршруті №57 "Авторинок – станція метро Академмістечко" з 9:43 до 18:53.

Як повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію комунального підприємства "Київпастранс", двоповерховий автобус виходить на маршрут лише у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.

"Автобус обладнаний 83 місцями для сидіння: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому. Крім того, передбачено 45 місць для стоячих пасажирів винятково на першому поверсі. Автобус відповідає принципам безбар'єрності: має низьку підлогу, 2 місця для осіб на кріслах колісних, місце для дитячого візочка та 2 пандуси. Салон автобуса обладнаний панорамними вікнами, системою кондиціювання повітря, USB-портами для підзарядки гаджетів, системою автоматичної оплати проїзду, гучномовною системою оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах", - йдеться в повідомленні.

Автобусний маршрут №57 має довжину 24,41 км та час слідування 60-62 хвилини в один бік. І у вихідні, і в робочі дні на нього зазвичай виходить 5 автобусів, які курсують з інтервалом 20-40 хвилин. Маршрут проходить Кільцевою дорогою та її продовженням – вулицею Академіка Заболотного.

Як повідомлялося, Київ отримав від Берліна в якості гуманітарної допомоги чотири двоповерхові автобуси ще у грудні 2022 року. Вони були передані на баланс КП "Київпастранс", але відтоді ніколи не експлуатувалися. Передані різними містами Німеччини звичайні одноповерхові автобуси давно курсують українською столицею.

Київ за всю історію автобусного руху не мав досвіду експлуатації двоповерхової техніки на регулярних міських маршрутах, натомість віддаючи перевагу тривісним двосекційним машинам, але двоповерхові туристичні автобуси приватних перевізників до війни містом курсували.