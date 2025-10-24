Інтерфакс-Україна
Події
16:19 24.10.2025

Військовослужбовець-дезертир, який працював на воєнну розвідку ворога і збирав розвіддані, отримав 15 років тюрми - СБУ

1 хв читати
Військовослужбовець-дезертир, який працював на воєнну розвідку ворога і збирав розвіддані, отримав 15 років тюрми - СБУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки – 24-річний військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби і збирав розвіддані про розташування українських військових об’єктів.

В телеграм-каналі СБУ в п'ятницю зазначається, що агент передавав ворогу інформацію щодо особового складу Сил оборони, об’єктів енергетичної інфраструктури та коригував повітряні атаки окупантів по території Київської, Сумської та Вінницької областей.

Співробітники СБУ затримали фігуранта восени 2024 року на Сумщині, куди він прибув для наведення ворожого вогню по позиціях ЗСУ.

"Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 24-річний військовослужбовець однієї з військових частин, який самовільно залишив місце служби", - зазначається в повідомленні.

За матеріалами справи, він потрапив у поле зору російського гру, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили спільно зі співробітниками СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Теги: #увязнення #сбу #агент_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 24.10.2025
СБУ: 20-річний житель Вінниці планував на замовлення ворога підпалити будівлю Інституту нацпамʼяті в Києві

СБУ: 20-річний житель Вінниці планував на замовлення ворога підпалити будівлю Інституту нацпамʼяті в Києві

17:09 22.10.2025
Безробітний житель Київщини отримав 15 років тюрми за диверсії на Укрзалізниці

Безробітний житель Київщини отримав 15 років тюрми за диверсії на Укрзалізниці

12:51 22.10.2025
СБУ продемонструвала нове покоління морських дронів Sea Baby

СБУ продемонструвала нове покоління морських дронів Sea Baby

18:49 21.10.2025
СБУ повідомляє про знищення двох літаків-перехоплювачів українських дронів на ТОТ

СБУ повідомляє про знищення двох літаків-перехоплювачів українських дронів на ТОТ

10:28 06.10.2025
СБУ викрила й повернула з Європи неповнолітнього агента ворога, який допомагав організовувати теракти в Україні

СБУ викрила й повернула з Європи неповнолітнього агента ворога, який допомагав організовувати теракти в Україні

10:20 03.10.2025
Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

10:56 02.10.2025
Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

17:11 12.08.2025
В Росії Українку засудили на 5 років ув’язнення медикиню за службу в ЗСУ у 2018 році

В Росії Українку засудили на 5 років ув’язнення медикиню за службу в ЗСУ у 2018 році

15:33 11.08.2025
Бойовик "ДНР" заочно отримав максимальний термін ув'язнення за зґвалтування жінки під час окупації Харківщини

Бойовик "ДНР" заочно отримав максимальний термін ув'язнення за зґвалтування жінки під час окупації Харківщини

17:25 08.08.2025
Безробітний з Краматорська отримав 15 років за шпигунство на краматорському напрямку - СБУ

Безробітний з Краматорська отримав 15 років за шпигунство на краматорському напрямку - СБУ

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

ОСТАННЄ

ДБР забезпечило стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн грн

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Виставку українського павільйону на EXPO 2025 в Японії експонують в Українському домі в листопаді - Мінкультури

ЗСУ взяли під контроль с.Торське на Донеччині

Спецпредставник Путіна Дмітрієв прилетів на переговори до США – ЗМІ

Керівник САП і посол Данії обговорили виклики антикорупційних інституцій та захист інвестицій у відновлення

Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків

На Херсонщині через ворожий обстріл загинула жінка – ОВА

До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

Загинула керівниця платформи "Тепле місто" Оксана Бриндзак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА