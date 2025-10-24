Військовослужбовець-дезертир, який працював на воєнну розвідку ворога і збирав розвіддані, отримав 15 років тюрми - СБУ

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки – 24-річний військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби і збирав розвіддані про розташування українських військових об’єктів.

В телеграм-каналі СБУ в п'ятницю зазначається, що агент передавав ворогу інформацію щодо особового складу Сил оборони, об’єктів енергетичної інфраструктури та коригував повітряні атаки окупантів по території Київської, Сумської та Вінницької областей.

Співробітники СБУ затримали фігуранта восени 2024 року на Сумщині, куди він прибув для наведення ворожого вогню по позиціях ЗСУ.

"Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 24-річний військовослужбовець однієї з військових частин, який самовільно залишив місце служби", - зазначається в повідомленні.

За матеріалами справи, він потрапив у поле зору російського гру, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили спільно зі співробітниками СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.