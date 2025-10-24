10:14 24.10.2025
Сили оборони відкинули ворога в Покровському районі, росіяни просунулися в Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA
Сили оборони України відкинули ворога поблизу Кучерового Яру Покровського району (Донецька обл.), повідомляє у п’ятницю вранці проєкт DeepState.
Повідомляється також, що російські окупанти просунулися у Покровському районі (Донецька обл.) поблизу Гродівки у напрямку Миролюбівки та у напрямку Володимирівки.
Крім того, ворог просунувся у напрямку Степногірська Василівського району (Запорізька обл.).