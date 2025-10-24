Інтерфакс-Україна
Події
10:14 24.10.2025

Сили оборони відкинули ворога в Покровському районі, росіяни просунулися в Донецькій та Запорізькій областях – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Сили оборони України відкинули ворога поблизу Кучерового Яру Покровського району (Донецька обл.), повідомляє у п’ятницю вранці проєкт DeepState.

Повідомляється також, що російські окупанти просунулися у Покровському районі (Донецька обл.) поблизу Гродівки у напрямку Миролюбівки та у напрямку Володимирівки.

Крім того, ворог просунувся у напрямку Степногірська Василівського району (Запорізька обл.).

Теги: #просування_ворога #deepstate

