Інтерфакс-Україна
Події
20:36 23.10.2025

РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС

1 хв читати
РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС

Російські здійснили удар дроном по пожежно-рятувальному автомобілю в Оріховому (Запорізька обл.), внаслідок чого один рятувальник зазнав поранень, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Чергова атака на рятувальників ДСНС: є поранений. Російські війська нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі. Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні", - сказано в повідомленні у Телеграмі у четвер.

За інформацією, Інші надзвичайники не постраждали, пошкоджений пожежний автомобіль.

 

Теги: #запоріжжя #наслідки #обстріл

