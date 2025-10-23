20:36 23.10.2025
РФ ударила по Запоріжжю: поранений рятувальник – ДСНС
Російські здійснили удар дроном по пожежно-рятувальному автомобілю в Оріховому (Запорізька обл.), внаслідок чого один рятувальник зазнав поранень, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Чергова атака на рятувальників ДСНС: є поранений. Російські війська нанесли удар FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі. Один рятувальник отримав поранення плеча та мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні", - сказано в повідомленні у Телеграмі у четвер.
За інформацією, Інші надзвичайники не постраждали, пошкоджений пожежний автомобіль.