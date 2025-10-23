РФ стирає авіабомбами Покровську агломерацію - 7 корпус ШР ДШВ

У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у середу, 22 жовтня, росіяни завдали тактичною авіацією рекордні 39 ударів, скинувши загалом 156 керованих авіабомб.

"Це – найвищий показник авіаударів у нашій смузі оборони з липня 2025 року. Ворог скинув КАБи переважно по півночі Покровська, району населеного пункту Гришине та Мирноград, а також – в районі лінії розмежування біля села Лисівка", - йдеться у повідомленні 7 корпусу.

У ДШВ зазначили, що загалом з початку жовтня ворог атакував Покровську агломерацію тактичною авіацією 215 разів, скинувши 860 КАБів по 250 кг кожна.

"Тактична мета таких атак – зруйнувати нашу логістику. Стратегічна – разом із постійними спробами інфільтрації, тиску з флангів та з нарощенням кількості відкритих штурмів зламати оборону Покровська", - йдеться у повідомленні.

У 7-му корпусі ШР ДШВ наголосили, що в їх смузі ведеться постійна робота над безпекою логістики та ротації військових, а до постачання боєприпасів, запасів їжі, медикаментів залучаються повітряні та наземні дрони.