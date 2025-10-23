Інтерфакс-Україна
Події
17:32 23.10.2025

РФ стирає авіабомбами Покровську агломерацію - 7 корпус ШР ДШВ

1 хв читати

У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у середу, 22 жовтня, росіяни завдали тактичною авіацією рекордні 39 ударів, скинувши загалом 156 керованих авіабомб.

"Це – найвищий показник авіаударів у нашій смузі оборони з липня 2025 року. Ворог скинув КАБи переважно по півночі Покровська, району населеного пункту Гришине та Мирноград, а також – в районі лінії розмежування біля села Лисівка", - йдеться у повідомленні 7 корпусу.

У ДШВ зазначили, що загалом з початку жовтня ворог атакував Покровську агломерацію тактичною авіацією 215 разів, скинувши 860 КАБів по 250 кг кожна.

"Тактична мета таких атак – зруйнувати нашу логістику. Стратегічна – разом із постійними спробами інфільтрації, тиску з флангів та з нарощенням кількості відкритих штурмів зламати оборону Покровська", - йдеться у повідомленні.

У 7-му корпусі ШР ДШВ наголосили, що в їх смузі ведеться постійна робота над безпекою логістики та ротації військових, а до постачання боєприпасів, запасів їжі, медикаментів залучаються повітряні та наземні дрони.

Теги: #покровська_агломерація #каби

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:12 01.10.2025
У Харкові через удари КАБами зруйновано будинки та павільйони

У Харкові через удари КАБами зруйновано будинки та павільйони

10:40 15.09.2025
Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

13:35 24.08.2025
Три КАБи влучили в передмістя Херсона - влада

Три КАБи влучили в передмістя Херсона - влада

12:09 19.07.2025
На Шосткинську громаду після 10:00 окупанти скинули 6 КАБів

На Шосткинську громаду після 10:00 окупанти скинули 6 КАБів

11:58 19.07.2025
Росіяни масовано атакували КАБами Шосткинську громаду

Росіяни масовано атакували КАБами Шосткинську громаду

18:25 27.06.2025
Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

Агропідприємство в Харківській області постраждало від обстрілу, збитки становлять близько 300 млн грн

20:44 25.06.2025
В Україні розробляється власний аналог російського УМПК, що перетворює авіабомби на аналог російських КАБів

В Україні розробляється власний аналог російського УМПК, що перетворює авіабомби на аналог російських КАБів

23:08 08.06.2025
Окупанти вдарили КАБами по околиці Харкова - мер

Окупанти вдарили КАБами по околиці Харкова - мер

09:54 05.06.2025
Окупанти скинули на центр Херсона 4 КАБи, постраждала будівля обладміністрації та двоє літніх чоловіків

Окупанти скинули на центр Херсона 4 КАБи, постраждала будівля обладміністрації та двоє літніх чоловіків

15:09 31.05.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи

Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Конгрес США розглядає двопартійний законопроєкт "Про стратегічне партнерство на східному фланзі" – посол

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Макрон на зустрічі із Зеленським запевнив у готовності посилити тиск на Москву

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО

Відзнаку ім. О’Хейген Українського жіночого конгресу отримала військова медикиня Теплюк

ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

Ворог продовжує інфільтрацію в трикутнику Ямпіль-Лиман-Зарічне – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА