У Харкові через удари КАБами зруйновано будинки та павільйони

Фото: ДСНС Харківщини

Ніч у Харкові знову була важкою: ворог завдав ударів по місту керованими авіабомбами (КАБ), внаслідок чого постраждали шестеро людей, повідомив мер Ігор Терехов.

"Ця ніч знову була важкою для Харкова. Але попри удари й руйнування — місто тримається і продовжує жити", – зазначив він.

За словами мера, у Салтівському районі зруйнований приватний будинок, пошкоджено ще 12 осель: "У Салтівському районі зруйнований приватний будинок, пошкоджено ще 12 осель, автівки, високовольтні лінії. Є постраждалий".

У Київському районі зайнялися торгові павільйони біля станції метро "Барабашова" на площі понад 2,8 тис. кв. м. Постраждали люди, загалом станом на ранок відомо про шістьох постраждалих. Пошкоджено вхід до метро.

На Салтівці горіли гаражі – 15 зруйновані вщент, вибито вікна у багатоповерхових будинках.