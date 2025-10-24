Окупанти вдарили по Харкову КАБами, є поранені

У Харкові зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ в Індустріальному районі міста.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі.

Усі "прильоти" — в Індустріальному районі міста.

За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, внаслідок одного з влучань постраждало цивільне підприємство, є постраждалі.

"Кількість постраждалих - двоє людей. Під завалами можуть бути ще люди...Пошкоджені кілька авто, пожежа", - написав Терехов у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/17929

https://t.me/ihor_terekhov/3174

https://t.me/ihor_terekhov/3175