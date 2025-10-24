11:49 24.10.2025
Окупанти вдарили по Харкову КАБами, є поранені
У Харкові зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ в Індустріальному районі міста.
Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі.
Усі "прильоти" — в Індустріальному районі міста.
За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова, внаслідок одного з влучань постраждало цивільне підприємство, є постраждалі.
"Кількість постраждалих - двоє людей. Під завалами можуть бути ще люди...Пошкоджені кілька авто, пожежа", - написав Терехов у телеграм-каналі.
