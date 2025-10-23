Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" та склад боєприпасів на Бєлгородщині – Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони у ніч проти четверга уразили нафтопереробний завод "Рязанський" та склад боєприпасів ворога в районі Валуйок (Бєлгородська обл., РФ): зафіксовано вибухи та масштабну пожежу на НПЗ, склад з боєприпасами знищено, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України здійснили ураження стратегічного об’єкта противника, задіяного у забезпеченні збройних сил рф — нафтопереробного заводу "Рязанський". Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших у центральній частині РФ. Він належить компанії "Роснєфть". Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 млн тон нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

Крім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки (Бєлгородська обл.). За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.