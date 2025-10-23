Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників засідання Європейської Ради якомога швидше ухвалити рішення щодо використання заморожених активів РФ для захисту від російської агресії.

"І коли ми говоримо про заморожені російські активи, ми повинні використовувати їх таким чином, щоб Росія зрозуміла, що вона платить за свою власну війну. Тому я прошу вас ухвалити рішення, якомога швидше. Російські активи повинні бути використані повністю, щоб захиститися від російської агресії", - сказав Зеленський під час участі у засіданні Європейської Ради у четвер.

За словами президента, Україна планує використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї.

"І вони можуть бути використані прямо зараз, щоб посилити нас, посилити українську ППО, повітряний флот та фронтові позиції. Це означає захист життів. Тому будь-хто, хто затягує це рішення, не лише обмежує нашу оборону, а й сповільнює ваш власний прогрес. Час діяти щодо російських активів зараз, і я прошу вашу повну підтримку", - наголосив він.