Україну в найближчі два дні накриють дощі, на півдні – грози

Вночі у п’ятницю, 24 жовтня, на крайньому заході України дощі; вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості південних областей вдень місцями грози.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат до 25 м/с. Температура вночі 6-11°, у східних та Сумській областях 1-6° тепла; вдень 11-16°, у південній частині до 19°. На високогір’ї Карпат дощ, температура вночі та вдень 4-9° тепла.

У Києві 24 жовтня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 24 жовтня найвища температура вдень була 22,8 в 1989р., найнижча вночі -5,0 в 1920р.

У суботу, 25 жовтня, вночі та вранці помірні, крім західних областей, місцями значні дощі, на півдні окремі грози; вдень в Україні місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 8-13°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 3-8° тепла; вдень 11-16°, на півдні до 19°. На високогір’ї Карпат невеликі дощі з мокрим снігом, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 25 жовтня вночі та вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура 8-10°, вдень 11-13°.