РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська повторно здійснили удар по Куп'янському району Харківської області, внаслідок чого загинув один рятувальник та ще п'ятеро постраждали, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники. Ворожий удар забрав життя рятувальника, п’ятеро його колег постраждало", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, вночі 23 жовтня, під час виконання бойового завдання на Куп’янщині загинув командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини 4 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій Петрович, 1975 року народження.

"У Юрія залишились донька", - сказано в повідомленні.