Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

Під час своєї зустрічі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили можливості відновлення української енергетики, ППО, а також санкції проти Росії.

"Я поінформував про наші основні потреби після російських ударів. Ми говорили про можливості відновлення, також пошуку додаткових джерел фінансування. Зокрема, щоб у нас був достатній обсяг газу на цю зиму. Росіяни прицільно знищують наш видобуток, і тому імпорт має зараз значення для нас", - сказав Зеленський на пресконференції у середу у Швеції.

Також лідери скоординували свої позиції напередодні зустрічей в Брюсселі та в Лондоні, Зеленський поінформував прем’єра Швеції щодо нашу комунікації зі США та іншими партнерами.

Окрім того, під час зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію з ППО та санкційний напрямок.

"Також серед тих речей, які дійсно вплинуть на ситуацію, буде повніше використання російських активів на захист від російської агресії. Ми готуємо відповідні рішення, це дуже непросто. Ми дуже розраховуємо на єдність, солідарність Європи і на підтримку", - наголосив Зеленський.