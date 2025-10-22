"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

НЕК "Укренерго" розпорядилася ввести графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії в усіх регіонах, де до цього застосовувалися аварійні, а також в Києві.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм у середу.

Зі свого боку енергохолдинг ДТЕК, який раніше повідомив про ГПВ у Дніпропетровській та Київській областях, інформував про ГПВ в Києві з 16:00 до кінця доби. Будуть знеструмлюватися одночасно три черги на чотири та п'ять годин поспіль.

Дізнатись час і тривалість відключень за конкретною адресою споживачі можуть на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у регіоні.

Як повідомлялося, "Укренерго" через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру 22 жовтня застосувала зранку аварійні відключення у більшості регіонів України, через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні вчергове в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про введення ГПВ, згідно з моніторингом соцмереж обленерго, проведеним Енергореформою, вже повідомляли "Черкасиобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Житомиробленерго", "Запоріжжяобленерго", "Кіровоградобленерго", а також ДТЕК стосовно Дніпропетровщини та Київщини.

Обмеження електроенергії почалися після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, але досі застосовувалися для промисловості, для якої вводили графіки обмеження потужності. ГПВ, які застосовуються для населення, діяли відтоді тільки в Чернігівській області. Також електрику в низці районів після атак виключали в аварійному режимі.