Інтерфакс-Україна
Події
16:09 22.10.2025

"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

2 хв читати
"Укренерго" з 16:00 ввело ГПВ в усіх регіонах, де були аварійні відключення, та в Києві

НЕК "Укренерго" розпорядилася ввести графіки погодинних відключень (ГПВ) електроенергії в усіх регіонах, де до цього застосовувалися аварійні, а також в Києві.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів – в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ). Обсяг застосування ГПВ – до трьох черг одночасно", – йдеться у повідомленні НЕК у Телеграм у середу.

Зі свого боку енергохолдинг ДТЕК, який раніше повідомив про ГПВ у Дніпропетровській та Київській областях, інформував про ГПВ в Києві з 16:00 до кінця доби. Будуть знеструмлюватися одночасно три черги на чотири та п'ять годин поспіль.

Дізнатись час і тривалість відключень за конкретною адресою споживачі можуть на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у регіоні.

Як повідомлялося, "Укренерго" через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру 22 жовтня застосувала зранку аварійні відключення у більшості регіонів України, через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні вчергове в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про введення ГПВ, згідно з моніторингом соцмереж обленерго, проведеним Енергореформою, вже повідомляли "Черкасиобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Житомиробленерго", "Запоріжжяобленерго", "Кіровоградобленерго", а також ДТЕК стосовно Дніпропетровщини та Київщини.

Обмеження електроенергії почалися після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, але досі застосовувалися для промисловості, для якої вводили графіки обмеження потужності. ГПВ, які застосовуються для населення, діяли відтоді тільки в Чернігівській області. Також електрику в низці районів після атак виключали в аварійному режимі.

Теги: #відключення_світла #укренерго #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 22.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

Графіки погодинних відключень е/е введено в Київській та ще 7 областях – ДТЕК та обленерго

13:57 22.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

10:54 22.10.2025
Найгірше з електрикою в Чернігівській та Сумській областях – "Укренерго"

Найгірше з електрикою в Чернігівській та Сумській областях – "Укренерго"

21:36 21.10.2025
Ексглава "Укренерго" Кудрицький пов’язує обшуки ДБР у нього з "політичним контекстом"

Ексглава "Укренерго" Кудрицький пов’язує обшуки ДБР у нього з "політичним контекстом"

13:37 21.10.2025
ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

10:52 21.10.2025
"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

15:02 20.10.2025
Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"

Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"

09:32 20.10.2025
"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

19:31 19.10.2025
Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

16:11 17.10.2025
Рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" дозволяє витримувати удари "шахедів" – очільник компанії

Рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" дозволяє витримувати удари "шахедів" – очільник компанії

ВАЖЛИВЕ

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський

ОСТАННЄ

Ізраїль налаштований проти участі турецьких сил у миротворчій місії в Газі - ЗМІ

Суд обрав безальтернативний арешт підозрюваному в сексуальному насильстві ексдиректору "Молодого театру" - генпрокурор

Прем'єр Швеції закликав посилити політичний, фінансовий та військовий тиск на Путіна

Мінсоцполітики про дії Львової-Бєлової: це не лише воєнний злочин, а й ілюстрація системи насильницької "перевиховної" політики РФ

Премʼєр Швеції сподівається на важливий "крок вперед" щодо заморожених російських активів на саміті ЄС у четвер

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

Парламент відхилив поправку до проєкту бюджету щодо контролю використання коштів на інвестпроєкт будівництва в лікарні "Феофанія" – Радуцький

Безробітний житель Київщини отримав 15 років тюрми за диверсії на Укрзалізниці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА