Президент України Володимир Зеленський прибув до Швеції, де його зустрів прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

Про це стало відомо з трансляції на YouTube Офісу президента України.

Як повідомлялося, очікується, що лідери під час зустрічі обговорять війну Росії проти України та двостороннє оборонне співробітництво між Швецією та Україною. На перемовинах будуть присутні міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш (Ebba Busch), міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард (Maria Malmer Stenergard), міністр оборони Пол Йонсон (Defence Pål Jonson) та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон (Simona Mohamsson).

Після зустрічі Крістерссон та Зеленський дадуть спільну пресконференцію, де зроблять оголошення щодо експорту оборонної продукції.