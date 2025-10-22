Найближчими днями по всій Україні очікуються дощі, на півдні грози

У четвер, 23 жовтня, в Україні без опадів, лише у більшості північних областей вночі місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. У східних областях вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°, вдень 8-13° тепла.

У Києві у четвер без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 23 жовтня у Києві була зафіксована в 1935 та 1989 роках і склала 21,1° тепла, найнижча вночі – 5,4° нижче нуля в 1999 році.

В п’ятницю, 24 жовтня, на Правобережжі помірні, на Закарпатті та Прикарпатті вдень значні дощі. На Одещині та Миколаївщині вдень місцями грози.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, у східних та Сумській областях 1-6° тепла. Вдень 11-16°, у південній частині до 19°.

У Києві у п’ятницю без опадів, лише ввечері невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 13-15°.

В суботу, 25 жовтня, по всій Україні крім західних областей помірні, місцями значні дощі, на півдні подекуди гроза. В Карпатах дощ з мокрим снігом.

Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень у західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

Температура 8-13°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 2-7° тепла. Вдень 11-16°, на півдні до 19°.

У Києві в суботу помірний дощ, вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 10-12°.