02:01 22.10.2025

Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА

Пожежу в Печерському районі Києва зафіксовано внаслідок ворожої ракетної атаки, повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм.

"Наразі надходять повідомлення про наслідки атаки в Печерському районі. Попередньо, є пошкодження у дворі житлового будинку, займання автомобілів. Інформація про постраждалих поки не надходила", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Водночас у телеграм-каналі міського голови Віталія Кличка повідомляють, що у Печерському районі, "за попередньою інформацією, уламки впали в дворі житлового будинку".

Перед цим Кличко повідомляв про пожежу в Голосіївському районі Києва.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1909

https://t.me/vitaliy_klitschko/5539

Теги: #київ #ракети #атака

