02:01 22.10.2025
Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА
Пожежу в Печерському районі Києва зафіксовано внаслідок ворожої ракетної атаки, повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм.
"Наразі надходять повідомлення про наслідки атаки в Печерському районі. Попередньо, є пошкодження у дворі житлового будинку, займання автомобілів. Інформація про постраждалих поки не надходила", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.
Водночас у телеграм-каналі міського голови Віталія Кличка повідомляють, що у Печерському районі, "за попередньою інформацією, уламки впали в дворі житлового будинку".
Перед цим Кличко повідомляв про пожежу в Голосіївському районі Києва.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1909
https://t.me/vitaliy_klitschko/5539