Інтерфакс-Україна
Події
20:40 21.10.2025

"Укрпошта" підвищила Шкрюм до першої заступниці гендиректора

Національний поштовий оператор зв’язку "Укрпошта" 20 жовтня 2025 року призначив першою заступницею генерального директора компанії Тетяну Шкрюм, яка до цього часу обіймала посаду заступника гендиректора.

Згідно з інформацією в системі розкриття НКЦПФР, від серпня 2016 року Шкрюм була на посаді керівника апарату, директором з адміністративного забезпечення "Укрпошти" та заступником генерального директора компанії.

На сайті "Укрпошти" в розділі "Керівництво" інформація про Шкрюм відсутня. Окрім гендиректора Ігоря Смілянського, який очолює компанію з квітня 2016 року, вказані два заступника гендиректора – з інформаційних технологій Борис Манойлов та з фінансових питань Максим Палій, а також директор департаменту поштових послуг Сергій Гречко.

Джерело: https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/139890

https://www.ukrposhta.ua/ua/kerivnytstvo

