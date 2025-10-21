Інтерфакс-Україна
19:12 21.10.2025

Зеленський і премʼєр-міністр Іспанії домовилися зустрітися

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом, з яким обговорив енергетичні потреби України, також лідери домовилися про зустріч.

"Щойно я говорив з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про наші енергетичні потреби, про те, що треба для відновлення. Я вдячний за готовність допомогти. Ми домовились і про зустріч, і про нові кроки на підтримку нашої держави, підтримку українців і нашої спільної безпеки в Європі", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Він подякував Санчесу за енергетичний пакет.

Як повідомлялося, 20 жовтня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив, що найближчими днями нова партія електрогенераторів буде відправлена через Іспанське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку (AECID), щоб допомогти Україні пережити зиму на тлі хвилі російських атак на українську інфраструктуру.

 

Теги: #іспанія #зеленський #енергетика

