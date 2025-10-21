Рада прийняла закон про збільшення видатків у держбюджеті-2025 на 325 млрд грн

Фото: https://t.me/yzheleznyak

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 21 жовтня, підтримала одразу за основу та в цілому проєкт закону №14103 щодо збільшення видатків державного бюджету 2025 року на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), рішення підтримали 297 парламентарії.

"Уряд активно "пушив" на цьому тижні, щоб уникнути затримок зарплат військових. Але паралельно відмовився порізати недолугі видатки типу кешбеків та доріг. Ми подавали такі альтернативні пропозиції. Але Мінфін виступив категорично проти", - підкреслив нардеп.

Як повідомляла очільниця комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, документ передбачає спрямування 210,9 млрд грн ЗСУ, 99,1 млрд - на виробництво і закупівлю зброї і боєприпасів для ЗСУ, 8,1 млрд грн - до Національної гвардії, 4,3 млрд грн для закупівлі дронів (Держспецзв’язку), 1,3 млрд грн - для СБУ, 918 млн грн - Державній спеціальній службі транспорту, 83 млн грн - ДПС, 28,8 млн грн пропонується спрямувати для ГУР МО, ще 8 млн грн - для СЗР.

Залучити кошти на це планується здебільшого від міжнародної допомоги (294,3 млрд грн), скорочення невійськових витрат (10,4 млрд грн), збільшенню надходжень від ПДФО (20 млрд грн).