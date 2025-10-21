СБУ затримала киянина, який передавав ворогу локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента у столиці України: на замовлення ворога він коригував повітряні атаки окупантів по Київщині та Полтавщині.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що завданням цього фігуранта був пошук і передача координат авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.

В поле зору ворога киянин потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в телеграм, після чого був завербований ФСБ.

"Для виконання завдань російської спецслужби фігурант на власному авто об’їжджав місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об’єктів. Також зловмисник фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ через повітряний простір обох регіонів", - зазначають в українській спецслужбі.

Після розвідвилазок, як уточнюють у відомстві, зловмисник формував "звіт" і направляв його кураторові у вигляді скріншотів електронних карт з координатами об’єктів та власними коментарями.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" під час проведення дорозвідки поблизу однієї з локацій.

На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.