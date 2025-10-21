Трамп повідомив про початок будівництва бальної зали на території Білого дому за кошти приватних донорів

На території Білого дому за кошти приватних джерел американських патріотів та великих компаній розпочали будівництво бальної зали на місці східного крила будинку, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Я радий оголосити, що на території Білого дому розпочато будівництво нової, великої та прекрасної бальної зали. Повністю окреме від самого Білого дому, Східне крило повністю модернізується в рамках цього процесу і буде прекраснішим, ніж будь-коли, коли його буде завершено!", - написав він у

Трамп зазначив, що понад 150 років кожен президент мріяв мати бальну залу в Білому домі для проведення грандіозних вечірок, державних візитів тощо.

За його словами, для нього честь бути першим президентом, який нарешті розпочав цей необхідний проект без жодних витрат для американських платників податків.

"Бальна зала Білого дому фінансується з приватних джерел багатьма щедрими патріотами, великими американськими компаніями та вашим покірним слугою. Ця бальна зала із задоволенням використовуватиметься ще незліченними поколіннями!", - зазначив президент.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115408594704490513