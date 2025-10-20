Свириденко з депутатами обговорила енергетичну стійкість, агросектор та детінізацію

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в рамках засідання Ради коаліції обговорила з депутатами Верховної Ради енергетичну стійкість, агросектор та детінізацію, повідомляє сайт урядового порталу.

"Ми регулярно збираємо і опрацьовуємо запити від парламентарів у різних форматах, щоб зʼясувати проблеми людей у їхніх громадах. Там, де це потрібно посилюємо роботу зі свого боку. Проводимо наради з відповідальними органами, використовуємо інструмент доручень для ефективнішої роботи на місцях. Їздимо у регіональні поїздки разом, до яких залучаємо і народних депутатів, особлива увага на прифронтові громади", - сказано в релізі на сайті урядового порталу.

Свириденко подякувала парламентарям за підтримку урядових ініціатив та відкритість до діалогу.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у свою чергу, повідомив, що з головних питань, які були обговорені в рамках засідання Ради коаліції, була енергетична стійкість, агросектор та детінізація.

"Енергетична стійкість. Головний акцент - готовність країни до зими: модульні котельні, локальні джерела тепла, підтримка критичної генерації. Пріоритет - фінансування рішень, що дають стабільність навіть у разі нових атак. Агросектор. Підтримка фермерів, які постраждали від посухи; розвиток меліорації, адаптація до кліматичних змін. Детінізація. Контроль імпорту, переробки та зберігання сировини, протидія контрабанді", - написав він у телеграмі.

Засідання проходило в форматі запитань-відповідей, зазначив він. Серед обговорень передусім був Бюджет-2026. "Але не тільки він. Обговорили реалізацію пріоритетних напрямів державної політики - у форматі живого діалогу між народними депутатами та представниками Уряду", - зазначив Гетманцев.

"Цей формат маємо продовжити", - додав він.

У засіданні взяв участь також лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.