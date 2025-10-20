Інтерфакс-Україна
Події
15:27 20.10.2025

РФ зранку вдарила по збагачувальній фабриці на Дніпропетровщині – ДТЕК

1 хв читати
РФ зранку вдарила по збагачувальній фабриці на Дніпропетровщині – ДТЕК

Зранку 20 жовтня ворог вдарив по збагачувальній фабриці "ДТЕК" Ріната Ахметова у Дніпропетровській області.

"Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали", - зазначили в енергохолдингу в понеділок.

В ньому нагадали, що ця атака була вже шостим масштабним ударом ворога по вугільним підприємствам енергохолдингу за останні два місяці.

Як повідомлялося, росіяни у неділю, 19 жовтня, завдали масованого удару по шахті "ДТЕК" у Дніпропетровській області. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітники шахти. Всіх гірників вдалося евакуювати на поверхню.

Теги: #дтек #атака_рф #дніпропетровськ

