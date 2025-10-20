Інтерфакс-Україна
Події
11:40 20.10.2025

Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

1 хв читати
Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський обговорив по телефону з президентом Франції Емманюелем Макроном заходи тиску на РФ, щоб змусити її завершити війну в Україні, а також домовився з ним про зустріч найближчим часом.

"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок за результатами розмови.

Теги: #розмова #макрон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 20.10.2025
Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

10:19 20.10.2025
Зеленський не вважає Будапешт найкращим місцем для перемовин: Говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині

Зеленський не вважає Будапешт найкращим місцем для перемовин: Говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині

10:12 20.10.2025
Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

18:28 19.10.2025
Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

14:07 19.10.2025
Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

19:39 18.10.2025
Зеленський після візиту до США: Про Tomahawk не сказали "ні", але й не сказали "так"

Зеленський після візиту до США: Про Tomahawk не сказали "ні", але й не сказали "так"

18:44 18.10.2025
Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

12:34 18.10.2025
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів

Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів

09:17 18.10.2025
Трамп відмовив Зеленському в наданні Києву ракет Tomahawk - ЗМІ

Трамп відмовив Зеленському в наданні Києву ракет Tomahawk - ЗМІ

02:21 18.10.2025
Зеленський щодо розмови з Трампом: розраховуємо на тиск США на РФ

Зеленський щодо розмови з Трампом: розраховуємо на тиск США на РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

Лувр відкрився після пограбування

В Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, постраждалих немає

Повідомлено про підозру митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Глава МЗС Франції розраховує, що Україна скоро отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС

У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА