Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський обговорив по телефону з президентом Франції Емманюелем Макроном заходи тиску на РФ, щоб змусити її завершити війну в Україні, а також домовився з ним про зустріч найближчим часом.

"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на Росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами. Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок за результатами розмови.