Інтерфакс-Україна
Події
10:31 20.10.2025

Більшість українців вважають, що Європа продовжує серйозну підтримку України

5 хв читати
Більшість українців вважають, що Європа продовжує серйозну підтримку України

Більшість українців – 58% – вважають, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах. Вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру – 36%, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Водночас якщо протягом лютого-серпня 2025 року громадське сприйняття Європи були досить стабільне, то зараз ми вперше фіксуємо низхідну тенденцію. Так, стало менше тих, хто вбачає в Європі надійного союзника – з 63% на початку серпня до 58% на початку жовтня. Водночас з 27% до 36% стало більше тих, хто вважає, що підтримка Європи слабне і вона тисну на Україну для поступок Росії", - зазначається у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в понеділок.

У випадку сприйняття політики США ситуація протягом 2025 року дуже динамічна, зазначають дослідники. Так, у березні було зафіксовано найнижчий показник позитивного сприйняття політики США – лише 24% вважали США надійним союзником України. До травня ситуація трохи покращилася, хоча і не дуже суттєво. До початку ж серпня, вочевидь, на тлі позитивних для України заяв у липні, частка тих, хто вважали США надійним союзником, зросла до 42% і склався паритет з тими, хто критично оцінював політику США – таких було 38%. При цьому на початку серпня кожен п’ятий, 19%, не зміг відповісти на запитання.

На початку жовтня частка оптимістів, які прихильно оцінюють політику США, знизилася несуттєво (з 42% на початку серпня до 38%), але при цьому з 38% до 52% зросла частка тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для схвалення несправедливого миру. Причому цей ріст частки критично налаштованих громадян відбувся насамперед за рахунок зниження тих, чиї погляди на початку серпня були невизначеними.

При цьому для коректності сприйняття українцями США ми повинні нагадати, що за даними КМІС у травні 2025 року[1] 63% українців добре ставилися до цієї країни в цілому, а 90% мали добре ставлення до звичайних американців. А за індексом соціальної дистанції (предмет публікації КМІС пізніше) ставлення зараз (на початок жовтня 2025 року) до американців лишається доволі нормальним і не гірше за показники рік тому (на початок жовтня 2024 року). Тобто "гойдалки" щодо сприйняття політики влади США щодо України не призводять до зростання антиамериканських настроїв.

Окремо зазначається що, згідно з результатами опитування, ті, хто вважають, що Європа та США втомлюються і тиснуть на Україну, у більшій мірі готові прийняти територіальні втрати, причому навіть найважчі. Водночас усе одно навіть серед тих, хто критично оцінює політику Європи та США, більшість відкидають найважчі вимоги (як-от офіційне визнання окупованих територій частиною Росії чи передання Росії територій, які зараз контролює Україна).

Більший вплив простежується у випадку Європи, тобто є тенденція, що сприйняття Європи як ненадійного союзника має більше значення для готовності прийняти територіальні втрати. Хоча і у випадку США такий вплив має місце, тобто сприйняття політики США також є важливим для українських громадян в контексті формування поглядів на війну і мир.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення українці мали романтичні погляди на спільну із Заходом боротьбу з російською навалою.

"Так, у вересні 2022 року 80% українців вважали успіхи України на полі бою результатом спільних зусиль разом з країнами Заходу. У лютому 2023 року 81% українців стверджували, що співробітництво України і Заходу для відсічі російській агресії – це "win-win" ситуація, коли у виграші і сама Україна, і також Захід. І хоча зараз ми бачимо більш прагматичний підхід до взаємин із Заходом, але все одно українці визнають важливість підтримки Заходу і українці хочуть бачити стратегічні та партнерські відносини (що, зокрема, підтверджується і стабільно високою підтримкою членства України в ЄС і НАТО)", - нагадав він.

При цьому, зазначив Грушецький, російський ворог одразу ідентифікував інформаційно уразливе місце для України і постійно інвестує ресурси в нав’язування українцям думки про ослаблення підтримки Заходом і що Захід готовий кинути Україну. Як показано в цьому пресрелізі, ослаблення віри в підтримку Заходу, дійсно пов’язане з вищим песимізмом і готовністю прийняти важкі вимоги для завершення війни. Тобто поширення такого наративу завдає серйозно шкоди інформаційній безпеці України.

"Можна дискутувати про (не) достатність обсягу підтримки (і важко заперечити, що не завжди обсяги були достатніми і своєчасними, але і неможливо заперечувати, що вони були і є значними), але Україна об’єктивно зберігає значну кількість надійних союзників. У мінливому медіа середовищі (особливо в контексті не завжди послідовної публічної позиції США) українці мають бачити і пам’ятати, що ми не самі. При цьому особливу тривогу викликає зниження впевненості в Європі за останній час, тим більше коли сприйняття Європи відіграє сильну роль у формуванні громадської думки з питань війни і миру. Наратив про втому Європи може мати дуже негативні наслідки, тому це потребує уваги і українських суб’єктів, і наших європейських друзів. Сильні сигнали європейських союзників, підкріплені фактичними діями, та адекватна комунікація в українському суспільстві є важливими для збереження стійкості громадської думки та суспільства", - резюмував він.

Опитування проводилося з 19 вересня по 5 жовтня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1008 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1008 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для уникнення впливу ефекту порядку запитань ми половині респондентів ставили запитання про Європу, половині респондентів – про США. Таким чином, на запитання про політику Європи відповідали 487 респондентів, на запитання про політику США – 521 респондент, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1563&page=1

 

Теги: #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:41 19.10.2025
Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

11:03 17.10.2025
Більшість українців вважають, що в Україні ведуться спроби боротьби з корупцією, – опитування

Більшість українців вважають, що в Україні ведуться спроби боротьби з корупцією, – опитування

13:07 16.10.2025
Міносвіти проводить опитування про використання освітніх технологій

Міносвіти проводить опитування про використання освітніх технологій

10:52 13.10.2025
Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС

Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС

11:55 10.10.2025
Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

11:54 10.10.2025
В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

10:35 08.10.2025
Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

Діяльність "Євросолідарності" та "Голосу" в Раді частіше оцінюють позитивно, ніж негативно, – соцопитування КМІС

11:47 06.10.2025
КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

КМІС: 51% вважають, що політичні переслідування опозиції є доволі чи дуже поширені

18:44 03.10.2025
Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

15:51 03.10.2025
Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

Лувр відкрився після пограбування

В Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, постраждалих немає

Повідомлено про підозру митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Глава МЗС Франції розраховує, що Україна скоро отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС

У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА