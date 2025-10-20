Інтерфакс-Україна
10:24 20.10.2025

Україна готова давати США дрони, якщо матиме їхні ракети, – Зеленський

Україна готова продавати США дрони власного виробництва, і, з урахуванням програм двостороннього партнерства, готова їх і надавати, якщо буде отримувати американські ракети, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Безумовно, у США серйозна індустрія, вони і самі можуть їх (дрони - ІФ-У) робити. Але потрібна практика на полі бою. США мають велику індустрію, але сама індустрія каже: вашої практики сьогодні у нас немає, і, безумовно, ваші дрони сьогодні найкращі. І тому я сказав, що ми готові і продавати, і з урахуванням нашого партнерства, якщо ми можемо мати ваші ракети, ми готові давати", - сказав Зеленський журналістам у неділю.

За його словами, Україна готова до того, щоб її компанії виробляли дрони у США. Окрім того, завжди поруч йдуть два аспекти: Mega Deal – щодо закупки американської зброї, і Drone Deal – щодо закупки українських дронів.

"Тому що в Mega Deal є різні ракети, і відповідні засоби ППО. А в Drone Deal є всі ті інші дрони, які нам сьогодні потрібні, і ми щось не можемо продавати, і ті, які ми можемо експортувати", - пояснив Зеленський.

