Інтерфакс-Україна
Події
23:09 19.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та здійснили 3604 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. 

