13:41 19.10.2025

Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

Майже дві третини (65%) жителів Німеччини виступають за скасування цивільних допомог українським біженцям і за повернення чоловіків призовного віку в Україну, пише Deutsche Welle з посиланням на опитування, проведене INSA для видання Bild.

На запитання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати цивільну допомогу, лише 17% респондентів відповіли "так" або "скоріше так". Дві третини (66%) виступають проти цього, відповівши однозначне "ні". Ще 7% опитаних сказали, що їм байдуже, а 10% не змогли відповісти.

На запитання, чи повинні українські чоловіки призовного віку, які живуть у Німеччині, повернутися в Україну, 62% німців відповіли ствердно. Проти виступили тільки 18%. Ще 8% сказали, що їх не хвилює це питання, а 12% не дали відповіді.

Згідно з даними німецького Федерального агентства з праці, на березень 2025 року право на отримання цивільної допомоги, яку виплачують тим, хто шукає роботу, і малозабезпеченим, мала 701 тисяча українців. Із них 502 тисячі - працездатні громадяни, тобто віком від 15 до 66 років. Порівняно з минулим роком їхня кількість скоротилася приблизно на 4 тис. 300 осіб.

За даними на 4 серпня, за рік кількість українських біженців, які працюють і роблять відрахування в каси соціального страхування, зросла приблизно на 80 тисяч і досягла 272 тисяч осіб.

Коаліційна угода уряду Німеччини передбачає, що українські біженці, які прибули в Німеччину після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть базової соціальної допомоги, а підпадуть під дію закону про допомогу для прохачів політичного притулку.

Опитування проводили 16 і 17 жовтня, у ньому взяли участь 1003 респонденти.

Теги: #допомога #опитування #німеччина #українці

