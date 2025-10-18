Інтерфакс-Україна
18:44 18.10.2025

Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

Мерц: Візит Зеленського до Трампа став попереджувальним сигналом для Європи

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС), канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що візит президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа став попереджувальним сигналом для Європи, повідомляє Die Zeit.

Під час громадського діалогу в Мешеде (Німеччина) Мерц зазначив, що в п’ятницю ввечері мав тривалу телефонну розмову з українським президентом.

"Візит пройшов не так, як Зеленський цього очікував", — сказав Мерц.

Політик наголосив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну, оскільки війну можна завершити лише тоді, коли українська держава буде військово сильною.

"Володимир Путін після розпаду Радянського Союзу не змирився із сучасним світовим порядком. Він хоче змінити його силою", — заявив Мерц.

Він також підкреслив, що виступатиме за подальшу підтримку України "фінансово, політично й, звичайно, також військово", додавши, що капітуляція не розглядається, адже в іншому разі Росія становитиме загрозу й для інших європейських держав.

