Чоловік загинув, жінка постраждала через ворожий обстріл села в Харківській області

Фото: https://t.me/synegubov/

ЗС РФ обстріляли 12 населених пунктів Харківської області протягом минулої доби, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в с. Зелений Гай Великобурлуцької громади загинув 58-річний чоловік, постраждала 83-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Куп'янському районі пошкоджено 4 приватні будинки, майстерню, 2 трактори, автомобіль, цивільне підприємство, електромережі та будинок культури, в Ізюмському - трактор, у Чугуївському - залізничну інфраструктуру, нежитлову будівлю, приватний будинок, гараж і господарчу споруду, у Харківському - 2 складські приміщення.