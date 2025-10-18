Інтерфакс-Україна
00:12 18.10.2025

Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

Спочатку необхідно отримати припинення вогню, щоб сісти за стіл перемовин, найскладніше питання в будь-яких перемовинах в будь-якому формати буде стосуватися територій, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Питання територій це дуже чутливе питання, це найскладніше питання безумовно… Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони дійсно хотіли б окупувати всю територію… Наша позиція полягає в тому, що давайте спочатку отримаємо припинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл в переговорів, поговорити, зрозуміти наші позиції", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Глава Української держави вважає, що це дуже важливий перший крок.

"Я думаю, що президент (Трамп – ІФ-У) це розуміє, бо найскладніше питання в будь-яких перемовинах, за будь-якого формату все одно стосуватиметься території. На жаль, але стосуватиметься території України", - додав Зеленський.

