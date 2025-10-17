Інтерфакс-Україна
Події
21:51 17.10.2025

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін "добре справляються" із переговорами щодо закінчення війни.

Відповідаючи на питання, хто краще веде переговори - Зеленський чи Путін, Трамп сказав: "Я думаю, що вони обидва чудово справляються з цим завданням. Ми маємо це зробити".

Водночас президент США додав, що Зеленський та Путін "не подобаються один одному", про що він казав їм.

"Між ними надзвичайна ворожнеча. Я думаю, що саме це і стримує врегулювання", – зазначив він під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю.

"Я думаю, що ми це зробимо, і ми повинні зробити це довготривалим", - додав Трамп.

Теги: #путін #трамп #зеленський #переговори

