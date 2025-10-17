Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами
Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін "добре справляються" із переговорами щодо закінчення війни.
Відповідаючи на питання, хто краще веде переговори - Зеленський чи Путін, Трамп сказав: "Я думаю, що вони обидва чудово справляються з цим завданням. Ми маємо це зробити".
Водночас президент США додав, що Зеленський та Путін "не подобаються один одному", про що він казав їм.
"Між ними надзвичайна ворожнеча. Я думаю, що саме це і стримує врегулювання", – зазначив він під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю.
"Я думаю, що ми це зробимо, і ми повинні зробити це довготривалим", - додав Трамп.