14:46 17.10.2025

Українська делегація на зустрічі з міністром енергетики США обговорила перспективи співробітництва щодо скрапленого газу

Фото: https://t.me/energyofukraine

Міністр енергетики України Світлана Гринчук взяла участь у низці стратегічних зустрічей з американськими партнерами в рамках робочого візиту української делегації на чолі з главою держави Володимиром Зеленським до Вашингтону.

Як повідомило Міністерство енергетики України в п'ятницю, зокрема відбулися зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом, очільниками та CEO провідних американських енергетичних компаній – Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global та Westinghouse Electric Company.

Згідно з повідомленням, на зустрічі з Крісом Райтом обговорювалися конкретні проєкти, що відкривають можливості для взаємовигідного партнерства та сприятимуть відбудові та модернізації української енергетики.

"Зокрема, йшлося про ядерну енергетику та скраплений газ (…) Рада продовжити наш плідний діалог із паном міністром, адже буквально на тижні ми мали змістовну онлайн-розмову", - зазначила Гринчук.

Представники української делегації також обговорили з керівниками енергетичних компаній перспективи реалізації спільних короткострокових і довгострокових проєктів та їх фінансування, зокрема, ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики.

Як повідомлялося з посиланням на інтерв'ю голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького виданню Bloomberg у вересні, компанія проводить переговори з окремими американськими виробниками про прямі поставки скрапленого природного газу (LNG) в Україну.

Станом на вересень цього року частка американського LNG в українському імпорті, який забезпечує "Нафтогаз", за даними Bloomberg, становила 10%.

У 2025 році "Нафтогаз" в межах партнерства з польським державним концерном ORLEN імпортував в Україну понад 400 млн куб. м американського скрапленого газу.

Теги: #міненергетика #зустріч #сша #зеленський

