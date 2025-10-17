ПС ЗСУ: Збито/подавлено 35 ворожих БПЛА із 70, є влучання на 10 локаціях

Сили оборони в ніч проти п’ятниці знешкодили 35 безпілотників із 70, що атакували Україну, зафіксовані влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) ЗСУ.

"У ніч на 17 жовтня (з 20:00 16 жовтня) противник атакував 70 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму, близько 50 із них – "шахеди", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Як повідомлялось, Сили оборони в ніч 16 жовтня знешкодили 288 цілей противника із 357, що атакували Україну, прямі влучання зафіксовано на 14 локаціях: 14 ракет та 37 ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина.