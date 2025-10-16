Жінка загинула через ворожий обстріл Дніпропетровщини

Жінка загинула, ще четверо людей зазнали поранень у Дніпропетровської області через російські атаки безпілотниками та артилерійські обстріли, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у четвер.

"Російська атака FPV-дронами та артилерією забрала життя жінки на Дніпропетровщині. Пошкоджено дві приватні оселі. У Нікополі через артобстріл постраждали четверо людей, серед них 38-річний чоловік, якого рятувальники евакуювали до лікарні", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією ДСНС, зруйновано інфраструктуру, пошкоджені багатоповерхівки, магазини, кафе, автівки та лінія електропередач.