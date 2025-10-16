Інтерфакс-Україна
Події
02:43 16.10.2025

Помер ресторатор Ігор Сухомлин

1 хв читати

У Німеччині помер ресторатор, співвласник "Балувана Галя" та піцерії Mimosa Brooklyn Pizza Ігор Сухомлин, повідомила його дружина.

"14 жовтня, пішов із життя мій чоловік. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла", - написала вона.

Вона також повідомила, що кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування, а поховання праху у Барселоні.

Ігор Сухомлин створив більше 20 закладів (кав'ярні "Чашка", вареничні "Балувана Галя", піцерія Mimosa Brooklyn Pizza, хінкальна "Буба", ресторан "Велюров" і кондитерська "Шарлотка",  Fish & Pussycat, Forever Young, Fishkultura та ін). У 2024 році Сухомлин з партнерами відкрив ресторан "Рута" у Мюнхені, у  2025 року у Варшаві піцерію Mimosa Brooklyn Pizza. За франшизою працюють Mimosa в Таллінні та Варшаві.

https://www.facebook.com/khristina.barkovskaya/posts/pfbid0zFdqJuG3uvaBcNaLZi3HLVjSSLMr89kVdbkUBSDx9NBfSQ5TRNwhzByJpZPNapYpl

Теги: #ресторатор #смерть

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 15.10.2025
Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

Міський голова Дніпрорудного загинув у російському полоні через катування

23:54 10.09.2025
Американський активіст Чарлі Кірк помер – Трамп

Американський активіст Чарлі Кірк помер – Трамп

16:40 04.09.2025
Джорджіо Армані помер на 91-му році життя

Джорджіо Армані помер на 91-му році життя

15:24 01.09.2025
Помер аніматор, автор "Пригод капітана Врунгеля" та "Острову скарбів" Радна Сахалтуєв

Помер аніматор, автор "Пригод капітана Врунгеля" та "Острову скарбів" Радна Сахалтуєв

ВАЖЛИВЕ

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

Літак Гегсета здійснив в Британії екстрену посадку, повертаючись до США

В Україні є потенціал, щоб масштабувати далекобійні можливості - Зеленський

ОСТАННЄ

Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку найближчої зустрічі Зеленського й Трампа

Трамп: Моді запевнив мене, що Індія більше не купуватиме російську нафту

Ворог втратив 138 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

МЗС України засудило нову хвилю репресій окупантів проти кримських татар і закликало світ відреагувати

У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

"Метінвест" консолідує свої проекти задля відновлення ринку сталі за рахунок внутрішніх та міжнародних інвестицій – CEO

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА