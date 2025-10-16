Помер ресторатор Ігор Сухомлин

У Німеччині помер ресторатор, співвласник "Балувана Галя" та піцерії Mimosa Brooklyn Pizza Ігор Сухомлин, повідомила його дружина.

"14 жовтня, пішов із життя мій чоловік. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла", - написала вона.

Вона також повідомила, що кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування, а поховання праху у Барселоні.

Ігор Сухомлин створив більше 20 закладів (кав'ярні "Чашка", вареничні "Балувана Галя", піцерія Mimosa Brooklyn Pizza, хінкальна "Буба", ресторан "Велюров" і кондитерська "Шарлотка", Fish & Pussycat, Forever Young, Fishkultura та ін). У 2024 році Сухомлин з партнерами відкрив ресторан "Рута" у Мюнхені, у 2025 року у Варшаві піцерію Mimosa Brooklyn Pizza. За франшизою працюють Mimosa в Таллінні та Варшаві.

https://www.facebook.com/khristina.barkovskaya/posts/pfbid0zFdqJuG3uvaBcNaLZi3HLVjSSLMr89kVdbkUBSDx9NBfSQ5TRNwhzByJpZPNapYpl