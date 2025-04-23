Презентовано Централізовану закупівельну організацію Агентства відновлення

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Централізована закупівельна організації (ЦЗО) Агентства відновлення може запрацювати до кінця 2025 року, публічний відбір її СЕО має відбутися у другому кварталі 2025 року, повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин під час офіційної презентації ЦЗО у Києві у середу.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба підкреслив важливість для всіх проєктів, особливо відбудови, забезпечити їх якість і прозору, ефективну витрату ресурсів.

"Саме для цього створена Централізована закупівельна організація Агентства відновлення. Це інструмент, який дозволяє забезпечити однакові умови для всіх учасників ринку, уніфіковані процедури, прозорі тендери, сучасне управління закупівлями, незалежний контроль. Створення ЦЗО – сигнал підтримки з боку Агентства для громад. Це сигнал для українських і міжнародних компаній про те, що в Україні можна працювати чесно і ефективно. Також сигнал для міжнародних партнерів – ми не просто просимо про допомогу, а створюємо системи, здатні нею розпоряджатися відповідально. ЦЗО Агентства відновлення – фундамент системи закупівель нового зразка: чесної, зрозумілої, заснованої на принципах Європейського Союзу", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялось, на початку квітня 2025 року Кабінет міністрів прийняв постанову№362 про створення ЦЗО. Її діяльність координуватиме безпосередньо Агентство. Організація буде закуповувати товари та послуги. Це роботи безпосередньо з будівництва, експлуатаційного утримання доріг та розробки проєктної документації.

"ЦЗО – це фактично маркетплейс державних закупівель з відбудови. Це один з елементів нової архітектури відбудови, яка має відповідати за дві речі. В першу чергу – це ефективність, і друге – довіра міжнародних та українських компаній, які зможуть долучитись до відбудови. Це дуже важливо для нової філософії відновлення України і для того, щоб дійсно зробити цей процес найбільш ефективним", - зазначив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Закупівлі у першу чергу будуть здійснюватися для обласних служб відновлення Агентства відновлення. Також є можливість здійснювати закупівлі для інших замовників будівництва – органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій, державних підприємств тощо.

За словами Сухомлина, у ЦЗО будуть реалізовані найкращі практики корпоративного врядування на основі стандартів OECD. Публічний відбір CEO відбудеться у другому кварталі 2025 року, у третьому має бути затверджена дорожня карта корпоративного врядування, у четвертому кварталі - запущена робота Наглядової ради та впроваджений внутрішній контроль та аудит.

В якості рекрутингового партнера залучено Amrop, з запропонованих їми кандидатур обиратимуть СЕО члени робочої групи (чотири зовнішні незалежні експерти, два представника від Агенції відновлення і один від Мінрозвитку).

Щодо фінансування запуску ЦЗО, то, за словами Олексія Кулеби, воно буде "комбіноване", з залученням державних та донорські коштів.

Згідно презентації, у 2025 році мають бути втілені ключові елементи швидкого запуску: ЦЗО перевіряє відповідність вимогам законодавства та рекомендацій, тендерну документацію, оголошує закупівлю, проводить торги, обирає переможця. До кінця 2026 року ЦЗО має працювати вже у повному форматі, додається експертиза та функція підготовки тендерної документації.

Концепція ЦЗО для Агентства створювалася спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI).