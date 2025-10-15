Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій від Британії - Зеленський

Україна синхронізує в свої юрисдикції новий пакет санкцій проти РФ, який запровадила Велика Британія сьогодні.

"Є новий санкційний пакет Британії. Там десятки осіб, які допомагають Росії воювати. І також там судна російського флоту, який перевозить нафту. Обов'язково синхронізуємо цей пакет в нашій юрисдикції", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

За його словами, Україна працює, щоб і інші партнери однаково тиснули на Росію заради реального закінчення війни.

"Путін повинен заробляти менше. І тоді безпеки у світі буде більше. А такі речі, як "Патріоти" і "Тамагавки", здатні закласти довготривалий фундамент миру", - наголосив президент.

Відомо, що уряд Великої Британії запровадив 90 санкцій проти російської нафтової сфери.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16507

https://www.gov.uk/government/news/huge-blow-for-putins-war-machine-as-uk-sanctions-russian-oil