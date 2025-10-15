Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час виступу із вступним словом на засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") закликав партнерів допомогти у покритті 60 млрд доларів на оборону у 2026р. — половини від запланованих видатків.

"Я також хотів би додати кілька слів про наші загальні потреби в обороні на 2026 рік. Ми оцінюємо їх у 120 мільярдів доларів. Україна покриє половину, 60 мільярдів доларів, з наших національних ресурсів. Ми просимо партнерів приєднатися до нас у покритті іншої половини", - сказав він на засіданні у форматі "Рамштайн" у середу.

За словами міністра, "найефективніший шлях для задоволення цієї потреби – це виділення нашими європейськими та неєвропейськими партнерами не менше 0,25% їхнього ВВП на військову підтримку України".

"Якщо мета у 60 мільярдів доларів є недосяжною для Європи та неєвропейських партнерів, то єдиним рішенням, що залишається, є кредит, забезпечений замороженими російськими активами, який можна буде використати для фінансування ЗСУ та їхніх потреб", - наголосив Шмигаль.

Водночас міністр оборони зазначив, що оскільки повітряний терор Росії триває, цієї зими Україні терміново потрібні додаткові засоби перехоплення, включаючи системи протиповітряної оборони та керовані ракети "земля-повітря" і "повітря-повітря" для платформ NASAMS, IRIS-T і F-16.

Він підкреслив, що тільки у вересні РФ запустили понад 5600 ударних дронів і більше 180 ракет, націлених на нашу цивільну інфраструктуру та населення.

"Тому напередодні зими дуже важливо забезпечити нас необхідним обладнанням для відбиття таких атак", - закликав Шмигаль.