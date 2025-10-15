Інтерфакс-Україна
Події
18:03 15.10.2025

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

2 хв читати
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час виступу із вступним словом на засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") закликав партнерів допомогти у покритті 60 млрд доларів на оборону у 2026р. — половини від запланованих видатків.

"Я також хотів би додати кілька слів про наші загальні потреби в обороні на 2026 рік. Ми оцінюємо їх у 120 мільярдів доларів. Україна покриє половину, 60 мільярдів доларів, з наших національних ресурсів. Ми просимо партнерів приєднатися до нас у покритті іншої половини", - сказав він на засіданні у форматі "Рамштайн" у середу.

За словами міністра, "найефективніший шлях для задоволення цієї потреби – це виділення нашими європейськими та неєвропейськими партнерами не менше 0,25% їхнього ВВП на військову підтримку України".

"Якщо мета у 60 мільярдів доларів є недосяжною для Європи та неєвропейських партнерів, то єдиним рішенням, що залишається, є кредит, забезпечений замороженими російськими активами, який можна буде використати для фінансування ЗСУ та їхніх потреб", - наголосив Шмигаль.

Водночас міністр оборони зазначив, що оскільки повітряний терор Росії триває, цієї зими Україні терміново потрібні додаткові засоби перехоплення, включаючи системи протиповітряної оборони та керовані ракети "земля-повітря" і "повітря-повітря" для платформ NASAMS, IRIS-T і F-16.

Він підкреслив, що тільки у вересні РФ запустили понад 5600 ударних дронів і більше 180 ракет, націлених на нашу цивільну інфраструктуру та населення.

"Тому напередодні зими дуже важливо забезпечити нас необхідним обладнанням для відбиття таких атак", - закликав Шмигаль. 

Теги: #шмигаль #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:41 15.10.2025
Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

17:38 15.10.2025
Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

Союзники по НАТО підтвердили подальше збільшення інвестицій в оборону та нарощування виробництва

17:31 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

17:17 15.10.2025
Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

16:28 13.10.2025
Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

15:20 07.10.2025
В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

14:04 07.10.2025
Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

18:01 06.10.2025
Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

Кабмін ухвалив збільшення видатків Міноборони на 311 млрд грн – Шмигаль

17:11 04.10.2025
Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence - Шмигаль

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence - Шмигаль

21:22 01.10.2025
Кабмін дозволив військовим переводитись між ЗСУ та Нацгвардією

Кабмін дозволив військовим переводитись між ЗСУ та Нацгвардією

ВАЖЛИВЕ

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ОСТАННЄ

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих аспірантів є комп'ютерні науки, економіка і медицина

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

Глава Пентагону на "Рамштайні": Настав час для всіх країн НАТО перейти від слів до дій та інвестувати в PURL

Брюссель передає Києву 4 карети швидкої допомоги - Кличко

Через Дунай підводним способом: ліквідовано схему незаконного перетину кордону ухилянтами

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА