Інтерфакс-Україна
Події
16:17 15.10.2025

Розпочалося 31-ше засідання у форматі "Рамштайн"

Тридцять перше засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") стартувало в середу у Брюсселі.

На зустрічі, як і минулого разу, співголовують міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. З українського боку присутній міністр оборони України Денис Шмигаль. Засідання відбувається за участі міністрів оборони 50 країн, держсекретаря США Піта Гегсета та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритет "Рамштайну" в середу – це ППО, і "є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни і на яких умовах може бути швидке постачання".

