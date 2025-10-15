Інтерфакс-Україна
Події
16:06 15.10.2025

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

2 хв читати
Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що вже більше половини країн-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL щодо закупівлі американського озброєння для України за рахунок союзників.

Про це він повідомив у середу в Брюсселі на пресконференції по завершенню зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Продовжуючи забезпечувати власну оборону, ми продовжуємо підтримувати Україну. Їхня безпека пов’язана з нашою. Це не просто слова, це відображається в підтримці, яку ми надаємо Україні. Завдяки фінансуванню від країн Альянсу ми постачаємо Україні критично важливе американське обладнання через Список пріоритетних потреб України, або PURL. Це забезпечує Україну американською зброєю, яка їй дійсно потрібна для захисту свого народу та утримання лінії фронту. Ми почали – ми почали навіть потужно, коли шість країн-членів профінансували перші пакети PURL. А сьогодні ми чули від одного союзника за іншим про нові внески. Більше половини країн-членів НАТО вже підписали угоду, забезпечивши цей важливий потік підтримки для України", - розказав Рютте.

Генсек НАТО повідомив, що в засідання Ради Україна-НАТО також взяли участь міністр оборони України Денис Шмигаль та Високий представник ЄС Кая Каллас, а пізніше сьогодні вдень відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України. "Ми всі підтримуємо зусилля, очолювані Сполученими Штатами, спрямовані на припинення війни проти України та забезпечення справедливого та тривалого миру. Але день за днем, ніч за ніччю Росія продовжує завдавати ударів по Україні, атакуючи її населення та цивільну інфраструктуру, включаючи енергетичні мережі, з наближенням зими, залишаючи людей без тепла, світла та води. Наша підтримка України є надзвичайно важливою, і вона продовжуватиметься невпинно", - запевнив Рютте.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО.

Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дозволяє значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.

Теги: #purl #нато

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:33 15.10.2025
Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

Литва виділить EUR30 млн на закупівлю озброєння для України - глава Міноборони

11:29 15.10.2025
Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

Рютте і Гегсет очікують розширення учасників ініціативи PURL

09:48 15.10.2025
Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

04:56 15.10.2025
Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

01:09 15.10.2025
Велика Британія скликала "Рамштайн", щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

Велика Британія скликала "Рамштайн", щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу

20:29 13.10.2025
ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

ПА НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання - Чернєв

16:40 13.10.2025
Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

Словенія приєднується до ініціативи PURL - прем’єр-міністр Голоб

14:31 13.10.2025
Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ВАЖЛИВЕ

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

ОСТАННЄ

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

Розпочалося 31-ше засідання у форматі "Рамштайн"

Зарплата вчителя в Україні становить 60-70% від середньої по країні - голова комітету Ради

Рютте не коментує можливий продаж США Україні Tomahawk, але вітає майбутню зустріч Трампа з Зеленським

Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту оновлений список оборонних потреб України

"Укрінформ", іномовлення і телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном

Мінкультури думає над фінансуванням наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига"

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Естонський суд зобов'язав криптотрейдера, який допоміг ЗС РФ, виплатити 30-кратну суму Українському культурному центру

Сенат США увосьме відхилив короткострокову резолюцію про фінансування державного бюджету - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА