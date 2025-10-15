Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що вже більше половини країн-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL щодо закупівлі американського озброєння для України за рахунок союзників.

Про це він повідомив у середу в Брюсселі на пресконференції по завершенню зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Продовжуючи забезпечувати власну оборону, ми продовжуємо підтримувати Україну. Їхня безпека пов’язана з нашою. Це не просто слова, це відображається в підтримці, яку ми надаємо Україні. Завдяки фінансуванню від країн Альянсу ми постачаємо Україні критично важливе американське обладнання через Список пріоритетних потреб України, або PURL. Це забезпечує Україну американською зброєю, яка їй дійсно потрібна для захисту свого народу та утримання лінії фронту. Ми почали – ми почали навіть потужно, коли шість країн-членів профінансували перші пакети PURL. А сьогодні ми чули від одного союзника за іншим про нові внески. Більше половини країн-членів НАТО вже підписали угоду, забезпечивши цей важливий потік підтримки для України", - розказав Рютте.

Генсек НАТО повідомив, що в засідання Ради Україна-НАТО також взяли участь міністр оборони України Денис Шмигаль та Високий представник ЄС Кая Каллас, а пізніше сьогодні вдень відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України. "Ми всі підтримуємо зусилля, очолювані Сполученими Штатами, спрямовані на припинення війни проти України та забезпечення справедливого та тривалого миру. Але день за днем, ніч за ніччю Росія продовжує завдавати ударів по Україні, атакуючи її населення та цивільну інфраструктуру, включаючи енергетичні мережі, з наближенням зими, залишаючи людей без тепла, світла та води. Наша підтримка України є надзвичайно важливою, і вона продовжуватиметься невпинно", - запевнив Рютте.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО.

Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дозволяє значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.