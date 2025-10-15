Рютте не коментує можливий продаж США Україні Tomahawk, але вітає майбутню зустріч Трампа з Зеленським

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не коментує можливий продаж США Україні дальнобійних ракет "Томагавк" (Tomahawk), але вітає факт майбутньої зустрічі президентів Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції по завершенню зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Я не буду вдаватися в деталі (цього питання), бо, справді, це залежить від окремих союзників. І кажучи, що це залежить від окремих союзників, я маю максимально обмежитися коментуванням потенційних рішень союзників. Але можу запевнити вас, що ми дуже раді зустрічі, яка відбудеться, тому, що американський президент Трамп і президент України так тісно співпрацюють. Звичайно, ми підтримуємо Україну, де тільки можемо" - пояснив Рютте свою позицію.

При цьому він зауважив, що і сам особисто постійно контактую з президентом Зеленським і президентом Трампом. "Тому я вважаю дуже добре, що вони зустрінуться в п’ятницю, бо, зрештою, нам потрібно переконатися, що Путін сяде за стіл переговорів, що розпочнуться змістовні переговори, і що ми покладемо край цій жахливій війні. І цей кінець має бути тривалим", - наголосив генсек НАТО.

Рютте також додав, що питання гарантій безпеки Україні обговорювалося союзниками "разом з Канадою та іншими". "Ось чому так важливо, що США заявили, що вони хочуть підтримувати ці гарантії безпеки, звісно, які набудуть чинності лише після довгострокової мирної угоди про припинення вогню", - підкреслив він.