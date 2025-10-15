Інтерфакс-Україна
Події
15:03 15.10.2025

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

2 хв читати
Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Скорочення виплат військовослужбовцям у 2026 році не передбачається, наголосив народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, спростовуючи чутки про нібито нестачу коштів на виплати військовим у проєкті Державного бюджету на 2026 рік.

"Ширяться чутки, що в Держбюджеті-2026 недозакладено 250 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим. Це не відповідає дійсності. Цього року Верховна Рада додатково спрямувала 400 млрд грн на фінансування Збройних сил України", - зазначив народний депутат у середу.

За його словами, наступного року на потреби оборони буде спрямовано понад 2,8 трлн грн, що на 168,6 млрд грн більше ніж у 2025 році, з урахуванням минулих змін до держбюджету.

"Фінансування сектору безпеки і оборони передбачає в тому числі й гідне грошове забезпечення захисників і захисниць України, і посилення соціального захисту військових та їхніх родин. У разі потреби ми додаватимемо кошти на фінансування армії. Нині бюджет є збалансованим, і збільшувати його на цій стадії немає можливості. Впродовж року ми спільно з Міністерством фінансів та Міністерством оборони шукатимемо додаткові джерела фінансування, зокрема серед міжнародних партнерів", - пояснив Тарасенко.

Народний депутат наголосив: жодних розмов про зменшення заробітної плати військовослужбовців бути не може.

"Навпаки, ми зараз обговорюємо можливості підвищення грошового забезпечення наших військових", - зазначив Тарасенко.

Теги: #військові #прогноз #бюджет #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 14.10.2025
Кабмін збільшив до 6 місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування переселенців на прифронтових територіях

Кабмін збільшив до 6 місяців строки виплати компенсацій за працевлаштування переселенців на прифронтових територіях

12:25 11.10.2025
Президент підписав закон про виплати 50 тис. грн звільненим з полону захисникам

Президент підписав закон про виплати 50 тис. грн звільненим з полону захисникам

15:13 10.10.2025
Сенат США схвалив оборонний бюджет на $952 млрд, на допомогу Україні передбачено $500 млн – ЗМІ

Сенат США схвалив оборонний бюджет на $952 млрд, на допомогу Україні передбачено $500 млн – ЗМІ

14:18 09.10.2025
Київрада має перенаправити на мобільні укриття півмільярда грн, які не використали райадміністрації - Кличко

Київрада має перенаправити на мобільні укриття півмільярда грн, які не використали райадміністрації - Кличко

12:45 09.10.2025
Японія прийняла ще двох поранених українських військових для реабілітації та протезування

Японія прийняла ще двох поранених українських військових для реабілітації та протезування

12:03 09.10.2025
Київрада розгляне збільшення допомоги військовим – Кличко

Київрада розгляне збільшення допомоги військовим – Кличко

13:02 08.10.2025
Ціни на пшеницю в найближчі місяці підвищаться до $250–260 за тонну через низьку внутрішню пропозицію - аналітики

Ціни на пшеницю в найближчі місяці підвищаться до $250–260 за тонну через низьку внутрішню пропозицію - аналітики

13:27 07.10.2025
Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд

Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд

06:54 05.10.2025
В Україні в неділю прогнозуються дощі, на сході місцями значні - Укргідрометцентр

В Україні в неділю прогнозуються дощі, на сході місцями значні - Укргідрометцентр

06:18 04.10.2025
Польща залучить військових для посилення охорони кордону з Німеччиною та Литвою

Польща залучить військових для посилення охорони кордону з Німеччиною та Литвою

ВАЖЛИВЕ

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ВАКС закрив справу ексміністра Пивоварського за термінами давності

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський створив в Одесі міську військову адміністрацію та призначив Лисака її керівником

Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації Одеси

ОСТАННЄ

Уряд затвердив постанову про передачу розробок Міноборони у серійне виробництво перевіреним компаніям

Розпочалося 31-ше засідання у форматі "Рамштайн"

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Зарплата вчителя в Україні становить 60-70% від середньої по країні - голова комітету Ради

Рютте не коментує можливий продаж США Україні Tomahawk, але вітає майбутню зустріч Трампа з Зеленським

Стефанчук передав спікеру Палати громад британського парламенту оновлений список оборонних потреб України

"Укрінформ", іномовлення і телемарафон "Єдині новини" вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном

Мінкультури думає над фінансуванням наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига"

Естонський суд зобов'язав криптотрейдера, який допоміг ЗС РФ, виплатити 30-кратну суму Українському культурному центру

Сенат США увосьме відхилив короткострокову резолюцію про фінансування державного бюджету - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА