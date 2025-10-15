Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Скорочення виплат військовослужбовцям у 2026 році не передбачається, наголосив народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, спростовуючи чутки про нібито нестачу коштів на виплати військовим у проєкті Державного бюджету на 2026 рік.

"Ширяться чутки, що в Держбюджеті-2026 недозакладено 250 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим. Це не відповідає дійсності. Цього року Верховна Рада додатково спрямувала 400 млрд грн на фінансування Збройних сил України", - зазначив народний депутат у середу.

За його словами, наступного року на потреби оборони буде спрямовано понад 2,8 трлн грн, що на 168,6 млрд грн більше ніж у 2025 році, з урахуванням минулих змін до держбюджету.

"Фінансування сектору безпеки і оборони передбачає в тому числі й гідне грошове забезпечення захисників і захисниць України, і посилення соціального захисту військових та їхніх родин. У разі потреби ми додаватимемо кошти на фінансування армії. Нині бюджет є збалансованим, і збільшувати його на цій стадії немає можливості. Впродовж року ми спільно з Міністерством фінансів та Міністерством оборони шукатимемо додаткові джерела фінансування, зокрема серед міжнародних партнерів", - пояснив Тарасенко.

Народний депутат наголосив: жодних розмов про зменшення заробітної плати військовослужбовців бути не може.

"Навпаки, ми зараз обговорюємо можливості підвищення грошового забезпечення наших військових", - зазначив Тарасенко.