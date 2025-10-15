Сенат США увосьме відхилив законопроєкт республіканців щодо продовження фінансування уряду

Сенат США у восьмий раз відхилив законопроєкт республіканців стосовно продовження фінансування уряду, раніше ухвалений Палатою представників, повідомляють у середу американські ЗМІ.

Згідно з повідомленням, проти проєкту виступили 49 законодавців, 45 проголосували "за", шестеро сенаторів не взяли участі в голосуванні.

Лідер більшості в Сенаті, республіканець Джон Тун висловив думку, що "демократи не заспокояться, доки сім'ї військовослужбовців і державних службовців не вишикуються у чергу в продовольчих магазинах або не відвідають кредиторів у день виплати зарплати".

1 жовтня з 00:00 годин за східним часом США (07:00 кч) американські урядові установи призупинили роботу, оскільки Конгрес не зміг узгодити законопроєкт про продовження фінансування їхньої діяльності.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав шатдаун "безпрецедентною можливістю" для скорочення штатів агентств і повідомив, що має намір обговорити з директором Управління адміністративно-бюджетної політики Білого дому Расселом Воутом, "яке з численних агентств демократів" слід скоротити.