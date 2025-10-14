Інтерфакс-Україна
15:55 14.10.2025

Пантелєєва призначено виконуючим обов'язки першого заступника голови КМДА - розпорядження

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв від сьогодні виконуватиме обов'язки першого заступника голови КМДА замість звільненого з посади Миколи Поворозника.

Відповідне розпорядження міського голови про призначення, а також розпорядження про звільнення з посади попереднього першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника розміщені на сайті КМДА.

Як повідомлялося, у червні міський голова Віталій Кличко підписав рішення Київради про недовіру до першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

У ЗМІ повідомлялося, що Поворозник разом з іншими посадовцями 25 квітня знаходився на комунальній території Вишгородського "Водоканалу" на березі Київського моря за начебто святковим столом. Цього дня у столиці був оголошений день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 квітня. За словами журналістів, Поворозник цього дня відзначав свій день народження (народився він 10 квітня) та робив це у день жалоби і в робочий час.

Пізніше Київська міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві і Київській області та до військового командування столиці для з'ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в прихованих зйомках столичних посадовців.

Теги: #пантелєєв #кмда

