Гетманцев про зростання цін на зарядні станції: спекулювати на товарах першої необхідності аморально

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає аморальним зростання цін на павербанки і зарядні станції після масованих ударів ворога по енергетичній інфраструктурі.

"Отримую звернення щодо стрімкого зростання цін на павербанки, зарядні станції EcoFlow та інше обладнання. Після останніх масованих ударів по енергетичній інфраструктурі ціни на них підскочили на сотні відсотків. По деяким товарам – на тисячі гривень", - написав Гетманцев в телеграм-каналі.

Він зазначив, що попит і пропозиція дійсно можуть впливати на ціну, а втручання держави буде порушувати роботу ринку.

"Але в цій конкретній ситуації йдеться насамперед про питання моральних якостей тих, хто не розуміє різниці між "духом капіталізму" і відсутністю совісті. Бо спекулювати на товарах першої необхідності, намагатися "нагріти" людей замість зберегти на ринкових умовах доступність джерел світла й тепла в умовах постійних ворожих обстрілів – просто аморально", - написав голова комітету.

Як повідомлялося, після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла по Україні мережа торговельних центрів "Епіцентр" зафіксувала зростання вчетверо попиту на товари для автономного енергозабезпечення.

Державна податкова служба України закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення.