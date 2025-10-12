Інтерфакс-Україна
Події
14:20 12.10.2025

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Бійці 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку звільнили село Малі Щербаки Василівського району (Запорізька обл.), повідомила пресслужба 24 ошб "Айдар".

"Підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі бригади у вівторок.

Допис супроводжується відповідним відео.

 

Теги: #війна #айдар #звільнення

