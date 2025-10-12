П'ятеро мирних мешканців, у тому числі 12-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілів Чугуєва

Фото: https://t.me/synegubov

ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктах Харківської області протягом минулої доби, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей. У м. Чугуїв постраждали жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів Чугуєва пошкоджено навчальний заклад, адмінбудівлю, багатоквартирний будинок та автомобілі. У Бугаївці - пошкоджено приватний будинок, у Шевченковому - навчальний заклад, у Піськах-Радьківських - екскаватор.