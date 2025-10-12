Інтерфакс-Україна
Події
09:28 12.10.2025

П'ятеро мирних мешканців, у тому числі 12-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілів Чугуєва

1 хв читати
П'ятеро мирних мешканців, у тому числі 12-річна дитина, постраждали внаслідок обстрілів Чугуєва
Фото: https://t.me/synegubov

ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктах Харківської області протягом минулої доби, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей. У м. Чугуїв постраждали жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів Чугуєва пошкоджено навчальний заклад, адмінбудівлю, багатоквартирний будинок та автомобілі. У Бугаївці - пошкоджено приватний будинок, у Шевченковому -  навчальний заклад, у Піськах-Радьківських - екскаватор.

Теги: #синєгубов #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:40 11.10.2025
Семеро постраждалих внаслідок ДТП у Харківській області

Семеро постраждалих внаслідок ДТП у Харківській області

17:48 11.10.2025
У Херсоні загинула ще одна людина

У Херсоні загинула ще одна людина

13:01 11.10.2025
У Нікополі через ворожу дронову атаку загинула 23-річна жінка

У Нікополі через ворожу дронову атаку загинула 23-річна жінка

12:38 11.10.2025
На Херсонщині через ворожий обстріл загинув 24-річний чоловік

На Херсонщині через ворожий обстріл загинув 24-річний чоловік

09:07 11.10.2025
У Харківській області троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

17:47 10.10.2025
УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

13:12 10.10.2025
Ізюмська громада Харківської області знову зі світлом – МВА

Ізюмська громада Харківської області знову зі світлом – МВА

10:59 10.10.2025
На Черкащині в результаті російської атаки постраждали 10 людей, серед них дитина – ДСНС

На Черкащині в результаті російської атаки постраждали 10 людей, серед них дитина – ДСНС

10:34 10.10.2025
Росіяни 15 раз обстріляли Донеччину, троє людей загинули, 11 поранені – ОВА

Росіяни 15 раз обстріляли Донеччину, троє людей загинули, 11 поранені – ОВА

10:27 10.10.2025
Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

ОСТАННЄ

Захисники України в ніч на 12 жовтня знищили або подавили 103 з 119 засобів повітряного нападу росіян

Атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському

Сили безпілотних систем уразили за добу 921 ворожу ціль

Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

Окупанти втратили впродовж доби 1240 військовослужбовців

12 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

Кандидатура потенційного міністра закордонних справ Чехії в уряді Бабіша викликала скандал ЗМІ

Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА