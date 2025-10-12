Інтерфакс-Україна
08:49 12.10.2025

Атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському

Нічна атака російських БпЛА призвела до порушення електро- та водопостачання у Білгород-Дністровському, повідомила міська рада у мережі Facebook в неділю.

"Унаслідок ворожої атаки БПЛА на місто в ніч на 12 жовтня 2025 року частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади. Станом на ранок у деяких районах міста тимчасово відсутнє електро- та водопостачання. Наразі працівники комунальних підприємств міста і спеціалісти компанії "ДТЕК" проводять ремонтно-відновлювальні роботи для якнайшвидшого відновлення стабільного функціонування систем життєзабезпечення. Орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання — 12:30", - сказано в повідомленні міськради Білгород-Дністровського.

 

